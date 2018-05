Un unionista fa la feina bruta a la caverna: recopila més de 440 articles contra Torra

mario barna barna

17 de maig de 2018, 10.54 h

Després direu que el poble español no té la culpa del que fa l'estado? doncs mireu...una flor no fa estiu però si no hi ha cap rèplica a res per part de quasi tot l'estat ( no gobierno) a tots els casos de repressió a CATALUNYA hi ha una legítima creença de la manca de respecte i comprenció per part d'aquests ciutadans. DIXIT!



I TAN QUE ÉS NECESSÀRIA LA NOSTRA REPÚBLICA, CADA DIA QUE PASSA MÉS!