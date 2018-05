Ciudadanos defensa mantenir el 155 fins que es ''compleixin les normes''

No hi ha cap vot

A la defensa del 155

La líder de Ciudadanos defensa mantenir el 155 "fins que aquest senyor digui que no farà un Parlament paral·lel i que complirà les normes". En aquest sentit, Arrimadas ha retret als partits independentistes que "és evident que no volen que s'aixequi el 155 perquè no tenen ni idea de com governar sense dir que la culpa de tot és Espanya".





Intervenció de TV3







"Qualsevol persona que no sigui independentista i que miri TV3 se sent cada dia no representada en absolut. No diré humiliada, però gairebé", ha volgut clarificar. Sobre TV3, la líder de Ciudadanos ha exposat que "cal tenir una televisió de tots i TV3 ara mateix no ho és" i ha considerat "una vergonya la televisió pública quant a la seva neutralitat". "Si jo hagués mirat només TV3 abans de les eleccions, pensaria 'aquí no em votarà ningú'", ha afegit. "Avui el senyor Albert Rivera i el senyor Mariano Rajoy parlaran de moltes coses però el primer és garantir el dret de tots els catalans i poder gaudir de TV3 és un dret que tenim tots". D'aquesta manera, ha subratllat que "jo sóc la que defenso les institucions catalanes". Així ha acusat també als mateixos independentistes d'"atacar les institucions catalanes: un president que no és president, un govern que no és govern, un Parlament que en tindrà un de paral·lel".

Arrimadas també ha exposat que fins i tot "gent independentista" reconeix en privat que haver nomenat president de la Generalitat a Quim Torra és un "tret al peu" per culpa dels seus comentaris "supremacistes".