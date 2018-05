Comín: ''Ahir la bufetada se la va endur Rajoy''

Última actualització Dijous, 17 de maig de 2018 09:30 h

Explica que Puigdemont té la pretensió de tornar a Bèlgica quan les condicions judicials ho permetin per començar a construir el Consell de la República

Redacció | El conseller exiliat a Brussel·les, Toni Comín, ha celebrat la decisió de la justícia belga de rebutjar la seva extradició i la de Meritxell Serret i Lluís Puig. "És una victòria col·lectiva de les persones que estem intentant tirar endavant el projecte independentista" ha valorat Comín aquest dijous a 'Els Matins' de TV3, on ha explicat que Puigdemont té la pretensió de tornar a Bèlgica quan les condicions judicials ho permetin per començar a construir el Consell de la República".

Comín s'ha mostrat "estupefacte" davant del fet que el Tribunal Suprem s'empipi amb Bèlgica i "parli de falta de compromís". "Si alguna cosa ha fet la fiscalia belga, ha estat respectar els seus compromisos" amb el Suprem, ha reblat el conseller, que ha assegurat que "Llarena estava avisadíssim" de les mancances en l'euroordre emesa a Bèlgica per part del fiscal i no va voler corregir-ho, ha sentenciat.

Pel que fa a la possible restitució com a conseller de Salut, Comín diu que cal "esperar que sigui el president Torra qui marqui els tempos" i assegura que està en "diàleg permanent" amb ERC.



En aquest sentit justifica la decisió dels republicans reticents amb què els polítics a la presó o l'exili tornin a ocupar les conselleries. "ERC entén el sentit polític i moral del principi de restitució, però posa un altre principi, que és mirar cas per cas quina és la seva viabilitat", ha defensat Comín.



Govern que treballi per la República independent



D'altra banda, s'ha mostrat satisfet "que hagi estat Quim Torra el candidat que JxCat hagi proposat com a president" i ha defensat que el nou govern ha de "seguir amb el projecte legítim, legal i democràtic de fer una república independent a Catalunya".



Per això, explica que quan es resolgui l'euroordre de Puigdemont a Alemanya i pugui tornar a Brussel·les, començaran a treballar per construir el Consell de la República.



En aquest sentit, ha dit que no només estan a Bèlgica per fer política, "ni salvar-nos des del punt de vista judicial, sinó que intentarem que les nostres victòries judicials a Europa, en alguna mesura, tinguin un impacte sobre el procés penal a Espanya".



En ser preguntat per les aliances amb la CUP, ha considerat un "error garrafal" renunciar a un diàleg permanent amb els anticapitalistes. "És bo per al projecte treballar per tenir la CUP com un aliat durant la legislatura i tenir un diàleg constructiu amb els comuns".

