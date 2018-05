Llarena es fa la víctima davant l'opinió pública espanyola per amagar el seu fracàs

Última actualització Dijous, 17 de maig de 2018 11:00 h

Diu ara que se sent perseguit i assetjat per investigar la causa contra els líders independentistes

8 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha dit que se sent perseguit i assetjat per estar investigant la causa contra el procés independentista. Ho ha reconegut aquest dimecres després de la clatellada de la justícia belga, durant la compareixença de la secretària judicial que va sortir pel terrat el dia dels escorcolls de la policia judicial a la Conselleria d'Economia

Segons publica Rac 1, Llarena va aprofitar el torn de la compareixença de Montserrat Del Toro d'aquest dimecres per fer-se la víctima.



La secretària judicial va demanar poder declarar com a testimoni protegit, és a dir, amb un biombo i sense que la puguin gravar ni fer-li fotos, perquè diu que se sent assetjada.

Llavors, segons fonts de la sala, Llarena va dir que l'entén perfectament perquè ell sent el mateix. I ha explicat que porta quatre escortes i que "el miren set vegades a cada cantonada".

El jutge ha acceptat que la testimoni estigui protegida, però les defenses no hi han estat d'acord. Andreu Van Den Eynde ha criticat que "les condicions no eren acords amb la legalitat i el respecte als drets fonamentals dels nostres clients".

Notícies relacionades