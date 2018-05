Per què el govern espanyol no assistirà a la presa de possessió de Torra?

Última actualització Dijous, 17 de maig de 2018 11:30 h

Fonts de la Moncloa asseguren que la Generalitat ha intentat "imposar" el nivell de la delegació

Redacció | El govern espanyol no assistirà a la presa de possessió de Quim Torra com a 131è president de la Generalitat que es farà avui dijous. Fonts de la Moncloa asseguren que des de la Generalitat s'ha intentat "imposar" el nivell de la delegació governamental i afegeixen que no ho han acceptat.

L'acte de presa de possessió, a diferència dels que s'han celebrat fins ara, serà sobri, breu i sense convidats degut a la situació d'excepcionalitat encara sota el 155. El govern espanyol considera que el model de l'acte organitzat per la Generalitat "degrada la pròpia dignitat de la institució". Alguns dels detalls de l'acte que han transcendit és que serà un acte d'uns cinc minuts de durada i que Torra no pronunciarà un discurs després de prendre possessió del càrrec.



Per primera vegada l'acte de presa de possessió del president de la Generalitat està supervisat pel govern espanyol, tenint en compte que el 155 no s'aixeca fins que prenguin possessió els consellers.



L'escenografia

Així doncs, s'han de negociar elements de l'escenografia de l'acte que estan carregats de simbolisme com, per exemple, si hi serà present el quadre del rei Felip VI, un exemplar de la Constitució o la bandera espanyola al costat de la senyera.

El que està clar és que l'acte canvia d'ubicació i es trasllada del saló Sant Jordi al saló Verge de Montserrat, de menors dimensions. Tot i que no està previst que no hi hagi convidats, qui sí hi serà present el president del Parlament, Roger Torrent. El seu paper, però, a diferència d’anteriors ocasions, serà més testimonial i poc participatiu. Habitualment, era el president del Parlament qui preguntava el prometatge al nou cap del Govern i qui podia imposar el tradicional medalló al nou president.



Però en aquest cas, està previst que sigui el propi Torra qui pronunciï el prometatge i que no hi hagi l’acte simbòlic d’imposar la medalló. El mateix Torra va avançar des de Berlín que utilitzarà la mateixa fórmula que Puigdemont, és a dir, "amb fidelitat al poble de Catalunya", sense referències a la Constitució ni al Rei.

