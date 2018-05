El Suprem, reticent a una nova euroordre per por a alimentar l'independentisme en la ''pugna'' internacional

Última actualització Dijous, 17 de maig de 2018 12:30 h

La Fiscalia insisteix que s'emetin noves ordres de detenció amb les correccions pertinents

Redacció | Disputa d'opinions entre la Fiscalia i el Tribunal Suprem sobre els passos a seguir amb Toní Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig després de la bufetada de la justícia belga, que va rebutjar l'extradició a l'Estat per defecte de forma. Per una banda, la Fiscalia insisteix a enviar una nova euroordre però l'alt tribunal es mostra molt reticent per por a un nou fracàs que alimentaria l'independentisme en la pugna internacional.

Pla general amb Toni Comín, Lluís Puig i Meritxell Serret al recital literari a Brussel·les el 4 de maig del 2018 © Blanca Blay Comparteix Tweet

Segons publica La Vanguardia, el tribunal Suprem es mostra "escèptic" sobre la possibilitat de corregir la decisió de la justícia belga de no entregar els consellers a l'exili. La Fiscalia sol·licitarà, al més aviat possible, a Pablo Llarena que emeti de nou les ordres de detenció europees.



Però el Suprem no veu massa clar que les noves euroordres facin replantejar la situació a la justícia belga. De fet, tal com informa el diari citat, considera que l'argument de "l'error formal" és una excusa per no entregar els consellers, fet pel qual la Sala Penal de l'alt tribunal hauria titllat de "falta de compromís" la justícia belga.



Si finalment, Llarena considera que Bèlgica no mostra cap intenció d'extradir els consellers, un cop analitzats els arguments que presenti la resolució belga, podria optar per deixar la situació tal com està per evitar donar raons a l'independentisme en la seva batalla internacional.



Tanmateix, el tribunal té por que la decició de la justícia belga tingui un efecte "contagi", sobretot a Alemanya, i que el tribunal de Schleswig-Holstein decideixi no extradir Puigdemont.

