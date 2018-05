El primer ministre belga sobre la justícia del país: ''És independent''

Última actualització Dijous, 17 de maig de 2018 13:00 h

Charles Michel evita però pronunciar-se sobre el rebuig del tribunal de les euroordres contra Comín, Serret i Puig

Redacció | El primer ministre belga, Charles Michel, ha reiterat aquest dijous que “la justícia és independent, a Bèlgica”.

Aquesta ha estat la resposta de Michel al ser preguntat per quina valoració fa de la decisió del jutge belga de rebutjar les euroordres contra Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig.El primer ministre belga, que ha evitat fer cap altre comentari, ho ha dit des de Sofia, a Bulgària, on participa en una cimera europea amb els Balcans Occidentals.Michel no coincidirà amb Rajoy aquest dijous ja que el president del govern espanyol és l’únic cap de govern de la UE que no hi assistirà per la presència de Kosovo.