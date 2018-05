Rivera insta Rajoy a imposar un Estat de setge a Catalunya

Última actualització Dijous, 17 de maig de 2018 13:30 h

Proposa controlar els mitjans públics, els mossos, les finances i la política internacional

Redacció | El líder de Cs, Albert Rivera, ha proposat al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, estendre un 155 més dur i contundent a Catalunya per "protegir" als catalans i al conjunt dels espanyols d'aquest president "racista".

En una roda de premsa posterior a la reunió amb Rajoy, el líder de la formació taronja ha dit que és necessària la unió de les forces constitucionalistes per estendre el 155 i poder garantir la constitució i els drets i llibertats de tots els catalans. Per això ha instat tant al PP com al PSOE a actuar amb tranquil·litat, serenitat i de forma conjunta.



"Amb un president racista, que odia als catalans que se senten espanyols i al conjunt del poble espanyol i que rendeix comptes a un pròfug que ha donat un cop d'estat", s'ha d'actuar, ha sentenciat Rivera que ha retrat a Pedro Sánchez i Mariano Rajoy que "no és moment de bonismes ni contemplacions".



Mossos, finances i mitjans



Per això, Rivera proposa un control extrem de les finances de la Generalitat perquè, segons el líder de Cs, s'ha demostrat que s'han desviat fons públics per donar un cop d'estat. "S'hauran de corregir errors", ha assenyalat Rivera, pel que fa a la gestió del ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, que ha fracassat en l'intent de demostrar malversació en l'1-O.



Tanmateix, insta Rajoy a estendre el 155 a la seguretat ciutadana. "És necessari que la cúpula dels mossos estigui compromesa", ha dit Rivera, que creu que el cos policial està dividit, polititzat i va contra l'estat.



D'altra banda, proposa vigilar els mitjans de comunicació públics, un àmbit que cal recordar, va ser descartat en l'aplicació del 155 a proposta del PSOE. "Els mitjans de comunicació públics han de defensar el marc constitucional i treballar per informar i no difondre propaganda separatista", ha reblat Rivera.







La negativa de Rajoy



Rivera ha reconegut que no ha pogut convèncer a Rajoy, que manté que no actuarà fins que hi hagi fets que evidenciïn que s'ha d'aplicar el 155. Tot i això, ha dit que recull i estudiarà les peticions del líder de Cs. La valoració de la Moncloa de la trobada és que "ha anat molt bé" malgrat la divergència de punts de vista. Per últim, creu que cal controlar la política internacional perquè "no tornin a posar en marxa l'estructura de propaganda" independentista, que el 155 ha eliminat.

