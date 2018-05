Alamany considerava l'any 2008 que ''els espanyols segueixen follant-nos pel darrere i pel davant''

Una de les persones que feia ús d'aquesta xarxa era Elisenda Alamany, portaveu de Catalunya en Comú que durant la Diada Nacional del 2008 va assegurar que el país celebrava la seva "resistència" : "No van ser 14 mesos de setge a Barcelona. El nostre país no és el que volem des de 1714. I els espanyols segueixen follant-nos pel darrere i pel davant. Sense permís". Segons la diputada dels comuns, en aquell moment sostenia que "els nostres polítics són uns aficionats. I la gent que governa Espanya és mediocre i vomitiva. Però nosaltres, nosaltres hem de ser incansables".

#1 BEJOTA bcn bcn 17 de maig de 2018, 12.06 h 'Le Figaro' compara las ideas de Quim Torra con las de Mussolini y Milosevic



En una columna de opinión, el diario francés carga duramente contra Torra, comparando algunas de sus ideas políticas con la de algunos personajes de triste recuerdo para Europa

