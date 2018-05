Llarena mou fitxa a la desesperada per evitar el fracàs també a Alemanya

Última actualització Dijous, 17 de maig de 2018 14:00 h

Envia una carta al tribunal alemany on informa que l'euroordre de Puigdemont està ben tramitada

Redacció | Nou moviment desesperat de Llarena per evitar un nou fracàs internacional en les euroordres emeses als polítics exiliats. Després de la bufetada de la justícia belga, que ha rebutjat l'extradició de Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Piug, el magistrat del Tribunal Suprem ha enviat una carta a Alemanya per informar que l'euroordre de Carles Puigdemont està ben tramitada.

Ho fa per evitar els "errors d'interpretació" de la justícia belga, que ha denegat l'extradició dels exiliats al·legant "irregularitats" en la tramitació de l'ordre europea de detenció. Entre ells, apuntava que no hi havia una ordre de detenció estatal dictada contra cap dels tres.

En la missiva enviada a Alemanya, Llarena defensa que la interlocutòria de processament contra Puigdemont és "equiparable" a una ordre de detenció i que, per tant, no cal que es dicti expressament. De fet, en la interlocutòria de processament del 21 de març, Llarena ja ratificava la presó provisional per a tots ells.

D'altra banda, també ha mogut fitxa la defensa de Carles Puigdemont. L'advocat Jaume Alonso-Cuevillas va informar dimecres a les autoritats judicials alemanyes de la decisió de Bèlgica de rebutjar l'euroordre.

