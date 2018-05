El clatellot del Circuit de Catalunya a la Federació Espanyola d'Automobilisme per la rabieta contra 'Els Segadors'

Última actualització Dijous, 17 de maig de 2018 15:30 h

Li recorden que l'himne català sona a Montmeló des del 1991

Redacció| L'endemà de rebre una carta del president de la Federació Espanyola d'Automobilisme, Manuel Aviñó, criticant que a la cerimònia de sortida del Gran Premi de Fórmula 1 a Montmeló s'escoltés 'Els Segadors' i onegés la bandera catalana, el Circuit de Catalunya li ha respost en un comunicat que des de l'any 1991, any de la primera cursa, el protocol a la sortida sempre ha estat el mateix.







Li recorden que l'operativa per escoltar els himnes abans de l'inici de la cursa no ha canviat en quasi tres dècades: 14 minuts abans de la sortida sona l'himne espanyol i, a continuació, el català. Pel que fa a les banderes, al comunicat també es recorda a Aviñó que totes dues han presidit sempre la competició al circuit. Contradient les acusacions del president federatiu d'aprofitar el ressò internacional de la Fórmula 1 per "llançar missatges polítics en uns moments especialment delicats i dolorosos per Catalunya i Espanya", el circuit "manifesta i fa constar que sempre ha mostrat el màxim respecte als símbols d'Espanya i Catalunya".