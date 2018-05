La Fiscalia no es rendeix i ara demana a Llarena que emeti una nova euroordre per als exiliats a Brussel·les

Última actualització Dijous, 17 de maig de 2018 15:00 h

El ministeri públic aposta per reiniciar tot el procediment arran de les "discrepàncies de caràcter formal" amb Bèlgica

Redacció | La Fiscalia del Tribunal Suprem ha sol·licitat al jutge instructor del Suprem Pablo Llarena que torni a emetre una nova ordre europea de detenció i entrega contra Antoni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig, després que la justícia belga hagi denegat entregar-los al Suprem per "irregularitats" en la tramitació de l'euroordre.

En un escrit, el ministeri públic defensa que els passos fet per Llarena s'ajusten als requisits dels procediments d'entrega entre estats membres però, tot i això, aposta per emetre una nova euroordre per superar les "discrepàncies de caràcter formal" amb Bèlgica.



Així mateix, també demana al jutge que dicti una interlocutòria de manteniment i ratificació de la presó provisional de tots tres. Mentre la Fiscalia sol·licita a Llarena que refaci el procediment, el mateix jutge s'ha adreçat aquest dijous per carta a la fiscal en cap del tribunal d'Schleswig-Holstein per defensar que l'euroordre contra Puigdemont està ben tramitada i complex amb els requisits legals a nivell europeu.



Ho fa per evitar els "errors d'interpretació" de la justícia belga.

