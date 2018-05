La relació entre Rajoy i Iglesias, de moment, només una trucada

Última actualització Dijous, 17 de maig de 2018 16:00 h

Els equips dels dos líders estan buscant una data per fixar una reunió

Redacció | El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha telefonat aquest matí el líder de Podem, Pablo Iglesias, en la ronda de contactes iniciada per abordar la situació de Catalunya després de l'elecció del president Quim Torra.

Segons fonts de la Moncloa, els dos líders han mantingut una conversa telefònica i han encarregat als seus respectius equips que busquin una data per fixar una reunió.Aquesta mateixa setmana, Rajoy s'ha reunit amb el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, (dimarts) i amb el president de Cs, Albert Rivera, (aquest dijous), ambdós socis del PP en l'aplicació del 155.Tots tres han debatut sobre les possibilitat de mantenir o tornar a aplicar el 155 si es cometen il·legalitat. Rajoy i Sánchez van acordar donar resposta a qualsevol "desafiament" de Catalunya i mantenir la "vigilància econòmica".El president de Cs va més enllà i demana a Rajoy que continuï amb el 155 i que l'estengui també als Mossos i els mitjans públics. Rajoy, en canvi, no aposta per estendre automàticament el 155 però avisa que s'aplicarà en cas que hi hagi il·legalitats.