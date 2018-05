Bea Talegón desvela ''la veritat'' sobre les imatges de Torra a la seu del PSOE

Última actualització Dijous, 17 de maig de 2018 16:30 h

Desmunta les acusacions dels socialistes sobre que havia acudit a "burlar-se d'ells"

Redacció| Des que Carles Puigdemont va anunciar-lo com a candidat a la presidència de Catalunya, la caverna ha analitzat amb lupa les xarxes socials de Quim Torra per usar qualsevol cosa que els serveixi en la seva campanya de desprestigi al president. Entre aquestes, hi ha les polèmiques fotografies de Torra a la seu madrilenya del PSOE, al carrer Ferraz, el 30 de setembre del 2016, el dia abans que se celebrés el comitè federal que va acabar destituint Pedro Sánchez com a líder del partit.





Alguns mitjans de comunicació s'han fet ressò d'aquesta informació, apuntant que Torra hauria viatjat expressament a Madrid per anar a les portes de la seu socialista. Unes afirmacions que, després de parlar amb el president, la periodista Bea Talegón ha volgut desmentir a 'Diario 16'. "La veritat és molt més senzilla: una de les filles de Torra es trobava estudiant a la capital madrilenya en aquestes dates. I concretament el seu habitatge se situava a escassos cent metres de la seu del PSOE. Precisament les fotos que va compartir en xarxes responen a ell mateix acompanyat de la seva família", escriu Talegón, que també assenyala que el PSOE ha acusat Torra de personar-se a Ferraz per "burlar-se d'ells". Cal recordar que, en el moment en que Torra va publicar les imatges, encara es desconeixia el que havia passat a dins de Ferraz.Segons les converses de Talegon amb Torra, en el moment de la fotografia, el president havia sortit a fer la compra; cosa que es pot veure en una instantània diferent de la que han difós els mitjans de comunicació, on s'han tallat les bosses que duia a la mà "perquè no quedessin evidències que poguessin desmuntar les seves versions". "No és cert, per tant, que es desplacés a Madrid per cap raó política. I els tuits que va publicar, confirmat també, es deuen a un gest de complicitat davant la circumstància del seu pas per allà, absolutament casual i en to de total simpatia", sentencia Talegón.Preguntat sobre el text que apareix a una de les seves publicacions - “preparats per resistir el setge a Ferraz"- Torra explica a 'Diario 16' que es va topar amb la famosa escena dels repartidors de pizza enviats per Forocoches a la seu del PSOE i que, com ell anava carregat amb les bosses de la compra, "va fer de manera afable un gest de complicitat davant la situació tan sorprenent que s'havia trobat de manera fortuïta".