Netflix estrenarà el documental 'Dos Cataluñas' que aposta per explicar el procés amb ''parcialitat''

S'estrenarà mundialment a la tardor i es preveu que acabi amb el nomenament de Torra

Redacció | "No volem que se'ns titlli de manipular" i "intentem mantenir la imparcialitat". Aquesta són dues de les màximes que han volgut seguir els directors del documental 'Dos Cataluñas', Álvaro Longoria i Gerardo Olivares, en el rodatge i creació del llargmetratge de Netflix.

Presentació de 'Dos Cataluñas' al CCCB en el marc del DocsBarcelona © Pere Francesch

Així ho ha explicat Longoria aquest dijous després de la projecció, en el marc del DocsBarcelona, dels 25 minuts inicials de 'Dos Cataluñas'. El documental, amb 85 entrevistes, s'estrenarà mundialment a Netflix a la tardor i durarà unes dues hores.



Tot i el títol de que hi ha dues catalunyes, el codirector ha apuntat que no només hi ha dos blocs i que el documental també s'hauria pogut titular "set milions de catalunyes o set catalunyes perquè hi ha set partits". Actualment encara s'ha de rodar alguna imatge més, però es preveu que s'acabi amb l'arribada de Quim Torra a la presidència de la Generalitat.



'Dos Cataluñas', de Netflix i Morena Films, documenta el conflicte al voltant de les eleccions catalanes del passat 21 de desembre. Acompanyant als candidats en el seu recorregut per tota Catalunya, Brussel·les i fins arribar a Estremera, aquest documental mostra el backstage dels mítings, la preparació dels debats i la intimitat dels candidats durant la campanya i la nit electoral.



"Hem tingut un accés privilegiat a tots", ha dit Longoria. Aquest dijous s'han pogut les primeres imatges del documental on s'han presentat alguns dels seus protagonistes com Carles Puigdemont i Inés Arrimades amb imatges també de l'1 d'Octubre d'algunes escoles.