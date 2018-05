[Vídeo] Iceta deixa gelada a Lídia Heredia: ''Se l'està jugant''

Última actualització Dijous, 17 de maig de 2018 19:30 h

La periodista el qüestiona sobre perquè ha demanat a Torra no posar llaços grocs als edificis públics

Redacció| ''Se l'està jugant, per què no porta vostè un llaç groc?". Amb aquestes paraules ha descol·locat el líder del PSC, Miquel Iceta, a la conductora del programa 'Els Matins' de TV3, Lídia Heredia. Ha estat la resposta d'Iceta en ser qüestionat sobre la seva demanda al president Torra de no posar llaços grocs als edificis públics i ha deixat gelada la presentadora.

"Vostè és presentadora de màxima audiència de TV3 i no pot lluir qüestions que són de la seva opinió perquè no deu voler condicionar els espectadors", ha continuat Iceta. També ha explicat que -tot i que ara hi porta més la senyera- sol dur a la solapa un pin del PSC però si fos mestre no el duria. "No vull que els nens de 12 anys pensin que el que porto jo és bo i el que no, no", ha dit.Quan Heredia li ha recordat el cas de la núvia que va voler casar-se amb la xapa per la llibertat dels presos polítics i el jutge no la va deixar, el socialista apunta -però- que "el jutge es va extralimitar, però si hagués vist un llaç groc a la porta del jutjat l'hauria fet treure". Els mateixos socialistes han publicat via Twitter el moment de l'entrevista, pensant que els beneficia.