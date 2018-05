[EXCLUSIVA] La mossa expedientada per amenaçar Puigdemont té una llista negra d'agents independentistes

Última actualització Dijous, 17 de maig de 2018 18:30 h

En un acte ultranacionalista anuncia que ha fet 3.000 fotografies on es poden veure mossos que donen suport al procés català

@JoanSole_ | Inmaculada Alcolea, la Mossos d'Esquadra expedientada per la Divisió d'Afers Interns de la policia catalana per amenaçar el president Puigdemont, ha anunciat tenir documents gràfics que exposen les sensibilitats polítiques dels seus companys de feina.

En un sopar celebrat a Sabadell el passat 11 de maig sota el nom de 'Gran Cena de España', la mossa Inmaculada Alcolea fou la gran protagonista d'una jornada marcada per un discurs on va anunciar tenir "3.000 fotografies al meu perfil de Facebook de fotografies que he fet de Mossos independentistes". Un anunci que confirma els temors que han fet arribar al directe!cat alguns agents de Mossos d'Esquadra que veuen, des de l'aplicació del 155, una persecució política.

Inmaculada, que relata que va entrar als Mossos d'Esquadra fa 21 anys després de no va aprovar les proves per incorporar-se al Cos Jurídic Militar, "em vaig presentar a escombriaires i bomber, el primer que va sortir va ser Mosso d'Esquadra i allà em vaig quedar", lamenta estar suspesa de treball i sou per amenaçar Puigdemont i per culpa de la Divissió Afers Interns, "el braç polític de la "Genestapo". En aquest sentit, exposa amb un to de sorna: "Ai, perdó, "Genestapo" no que m'expedienten un altre cop... No es pot dir Genestapo, i menys en un acte públic...". L'afirmació, acabada amb el crit de "Genestapo!", ha servit d'introducció per explicar la seva situació professional i personal: "Els primers sis mesos vaig estar en una depressió, després de 21 anys m'obren un expedient i venen a casa meva, són 15.000€ per un "capullo Puigdemont". Estava futuda. Un dia em trobo un cotxe de Mossos d'Esquadra i se m'acudeix dir en un semàfor "viva Espanya"".

La mossa, que recorda l'episodi del dia que es va publicar el missatge, "ma mare va agafar l'ordinador i se li acudeix escriure "capullo Puigdemont", va carregar també contra el Gobierno, que considera "dèbil i covard". La intervenció, de set minuts, acaba amb els crits de "Puigdemont a prisión", "viva España" i" viva los mossos constitucionalistas".

Els assistents de l'acte, plana major de l'ultranacionalisme

Entre els assistents hi ha Jaime Vives, portaveu de Tabarnia, l'escriptor Javier Barraycoa Martínez, el president del Movimiento cívico de España y Catalanes, Manuel Lanzan, la presidenta de la plataforma 'Catalanes por la Ley y Sensatez, Chelo Valerio, Cake Minuesa -qui presenta la mossa Inmaculada-, José Maria Fuster Fabra, Jose Javier Esparza, Santiago Pulido, el lletrat de l'acusació popular de la causa que dirigeix el jutge Llarena, l'empresari alemany Karl Jacobi, el docent de l'IES Joan Boscà, Francisco Oya, i el president de Profesores por el Bilingüismo.