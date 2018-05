Valtonyc s'alia amb Twitter per 'trolejar' la policia espanyola

Molts usuaris també han volgut participar en la campanya publicant a la xarxa informacions falses sobre el parador del raper. Cal recordar que ell mateix va dir que no entrarà voluntàriament a presó i l'hauran de venir a buscar quan s'acabi el termini de deu dies.

Des d'aquest dilluns, el raper té un termini de deu de dies per entrar a la presó després que el Tribunal Constitucional rebutgés el seu recurs contra la decisió de l'Audiència Nacional de condemnar-lo a 3 anys i mig de presó per les lletres de les seves cançons. Per la seva música reivindicativa, li atribueixen els delictes d'enaltiment del terrorisme i injúries greus a la Corona.