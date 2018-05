La caverna també culpa l'independentisme de l'escàndol del xalet d'Iglesias i Montero

Última actualització Divendres, 18 de maig de 2018 05:00 h

'El Español', de Pedro J. Ramírez, titula: "Iglesias y Montero firman su hipoteca con la 'indepe' Caja de Ingenieros"

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció| La caverna mediàtica s'ha acarnissat amb el líder i la portaveu al Congrés de Podemos, Pablo Iglesias i Irene Montero, en conèixer que la parella ha adquirit un xalet amb una hipoteca de 540.000 euros; però res feia pensar que poguessin aprofitar l'oportunitat per culpar un dels seus blancs preferits: l'independentisme. Doncs, ho han fet.

En un article publicat aquest dijous pel diari 'El Español' de Pedro J. Ramírez, intenten vincular l'escàndol mediàtic que ha esquitxat la formació morada amb el sobiranisme. "Iglesias y Montero firman su hipoteca con la 'indepe' Caja de Ingenieros", titulen.Apunten que la parella de polítics ha obtingut la seva hipoteca a la cooperativa de crèdit Caixa d'Enginyers, remarcant que es tracta d'una entitat que "posseeix estrets lligams amb l'univers independentista", que té la seu a Catalunya i que no va marxar després del referèndum de l'1-O. En aquest sentit, insinuen que Iglesias i Montero haurien rebut una "oferta personalitzada més favorable [que la de la resta de clients] per part de l'única entitat mitjanament rellevant que no va canviar de seu social després de l'1-O" i assenyalen que l'ANC i Òmnium tindrien comptes en aquesta entitat com a prova irrefutable que -un cop més- l'independentisme és el culpable de tots els mals de la seva estimada Espanya.