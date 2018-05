Portades: La caverna s'acarnissa amb Torra per no acatar la Constitució en la presa de possessió

Claravalls Claravalls Claravalls

18 de maig de 2018, 09.34 h

Ni jo l'acato... ni l'independentisme català.Ens importen un rave,ens la bufa,ens la sua la prosticonstitució española, redactada sobre una taula plena de metralletes.Per quatre franquistes-feixistes us la podeu possar on us càpiga ,rates franquistes,descelebrats i primitius.Sou la vergonya de l'ésser humà.Catalans cal fugir de la dictadura hispana el més aviat possible.España està plena de pàgines negres al llarg de la seva història i els catalans no volem ser partíceps d'aquesta h... Llegir més