Girauta va reconèixer l'any 2014 que no hi ha diferències entre Cs i el partit d'ultra dreta VOX

18 de maig de 2018, 11.34 h





Girauta, t'has quedat curt. Jo hi afegiria que son el NON PLUS ULTRA DE LA DEMOCRÀCIA, son ANTI ODI (no el coneixen)....TAMPOC SON FATXES i no enyoren el franquisme.i també son TORRACOLLONS i ESTIMEN MOLT ALS CATALANS,.....!