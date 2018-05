Junqueras, des de la presó: ''no posem cap condició per dialogar''

Última actualització Divendres, 18 de maig de 2018 11:00 h

El vicepresident empresonat també s'ha recordat del jutge del Suprem, Pablo Llarena

Redacció | "Cap condició per dialogar". Així de contundent s'ha mostrat Oriol Junqueras des de la presó. "Ni tan sols el nostre alliberament".

En una entrevista a Eldiario.es Junqueras ha posat de manifest que per al diàleg tampoc no es pot demanar el trasllat a presons catalanes o el retorn dels exiliats. D'aquesta manera, segons el vicepresident empresonat, el diàleg ha de ser "sense condicions", malgrat hi continuïn havent presos polítics.

El vicepresident creu que l'Estat actua de manera venjativa: "boc expiatori de la intolerància i d'un Estat que actua venjativament".

Junqueras també s'ha recordat del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena: "no pot ser jutge i part i pretendre alhora jutjar amb imparcialitat".

