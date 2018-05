Nou detingut a Tarragona per una suposada agressió a un policia espanyol durant l'1-O

L’Institut Tarragona va ser un dels centres on va actuar la policia espanyola durant la jornada de l’1-O a la ciutat. Els agents van endur-se les urnes del centre i, posteriorment, es van registrar càrregues policials a la plaça Imperial Tarraco quan retornaven als seus vehicles. L’operatiu va mobilitzar un centenar d’antiavalots i agents de policia judicial.

Segons el comunicat de la policia espanyola, “el detingut va aprofitar que l’agent de policia es trobava fora del cordó de seguretat, ajudant a un manifestant, per abraonar-se sobre ell i propinar-li la puntada”. La nota també detalla que l’agent va haver de rebre atenció mèdica per les lesions que va patir.

Segons ha informat la policia espanyola, els fets s’haurien produït quan l’efectiu intentava accedir a l’interior de l’Institut Tarragona “en compliment del mandat judicial” per desallotjar les persones que s’hi aplegaven per votar. Segons la versió de la policia, aprofitant que l’agent “intentava dialogar amb persones que estaven concentrades, mostrant-los l’auto judicial, l’arrestat es va abraonar sobre ell propinant-li la forta puntada”. Posteriorment, l’individu va poder fugir del lloc “amb la col·laboració d’alguns dels concentrats”, segons assegura la policia. L’home ha pogut ser identificat plenament després d’analitzar les gravacions realitzades aquell dia. Aquest dijous va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial acusat dels delictes d’atemptat contra un agent de l’autoritat i lesions.

