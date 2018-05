Balanç del 155: Uns 259 treballadors públics de la Generalitat han estat destituïts

Última actualització Divendres, 18 de maig de 2018 12:00 h

L'associació creu que les mesures d'intervenció adoptades per l'Estat espanyol comportaran "danys de gran magnitud per a les institucions, per a persones concretes i per a tota la ciutadania"

Redacció | Un informe de ServidorsCAT denuncia que 259 treballadors públics de la Generalitat han estat destituïts amb el 155, la majoria són càrrecs polítics i les àrees més afectades són el Diplocat, els departaments d'Economia i Hisenda i les delegacions a l'estranger.

Aquest és el tercer inventari de danys que aquesta associació elabora des de l'aplicació de l'article i d'aquí a poc publicarà el quart, que serà entregat al president de la Generalitat, Quim Torra, i als nous consellers. ServidorsCAT ha considerat, a través d'un comunicat, que les mesures d'intervenció adoptades per l'Estat espanyol comportaran "danys de gran magnitud per a les institucions, per a persones concretes i per a tota la ciutadania".



A més dels 7 líders independentistes exiliats, els 9 empresonats i la desena de detencions a càrrecs polítics, l'informe denúncia la supressió de 24 organismes, la intervenció de 4 organismes, i la paralització d'una setantena d'iniciatives legislatives com la proposició de llei sobre la conciliació de la vida laboral i familiar, la de lluita contra la violència de gènere i l'assetjament laboral.



L'informe elaborat per ServidorsCAT pretén recollir tots els danys soferts per les institucions i la societat catalana arran de l'aplicació del 155, ja que, segons l'associació, "les mesures que els provoquen sovint són desconegudes o bé són objecte d'una publicació dispersa". L'inventari vol servir "com a instrument de denúncia, com a eina al servei de la informació i la memòria col·lectiva i com a mecanisme que pugui ser útil al pròxim Govern legítim de Catalunya".



"No funciona amb normalitat"

A través d'un comunicat, ServidorsCAT ha denunciat que la Generalitat "no funciona amb normalitat, com afirmen propagandísticament les autoritats espanyoles mentre la mantenen escapçada, vigilada, al ralentí i amb un nivell d'activitat molt inferior a l'habitual". "Mai no havia funcionat tan malament", ha reblat l'associació.

A més, distingeix entre tres tipus de danys: els que han afectat directament persones concretes; els perjudicis per a les institucions, els organismes i els òrgans públics objecte de supressió, dissolució o intervenció; i la resta de danys causats en termes de pèrdua o paralització d'iniciatives, d'inversions, de subvencions o d'altres actuacions pròpies de les polítiques públiques.

L’Associació Servidors Públics de Catalunya és una entitat sense ànim de lucre que té com a finalitats contribuir a l’enfortiment i al bon govern de les institucions públiques de Catalunya; defensar els drets i les llibertats de les persones en les seves relacions amb les institucions públiques, i promoure les iniciatives necessàries per a l’aprofundiment de l’estat de dret, democràtic i social a Catalunya.

