Albiol ja ho té clar: hi haurà ''un 155 més llarg i més sever''

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

18 de maig de 2018, 13.26 h







Albiolet, cal ser més cretí que un ruc per pesar que només amb amenaces de xulet barat es podrà contenir la voluntat d'un poble.





No m'estranya que tu ho facis perque ja no és pas ni la primera ni la vintena vegada que et considero un pobre ignorant obtús. N'has dit de tan grotesques que només et mereixes el qualificatiu de cretinpas.







Ves gallejant i espera que finalment arribi la reacció internacional contra el vostre FEIXISME. I procura no acabar condemnat pel Tribunal d'Estr... Llegir més