[Vídeo] Cs fa gala del seu supremacisme al Congreso i es mofa de la història de Catalunya

Última actualització Divendres, 18 de maig de 2018 13:30 h

Diu que el referèndum de l'1-O és un 'fake new'

Redacció | Ciutadans es mofa de la història de Catalunya en posar en qüestió que Quim Torra pugui ser considerat el president "número 131" de la Generalitat de Catalunya. Ho ha dit el diputat de la formació taronja per Màlaga al Congrés, que s'ha preguntat si per arribar a aquest nombre s'ha comptat abans "Legolas o Conan". Unes paraules que han indignat els diputats d'En Comú Podem i del PDECat, que han demanat a la formació taronja que "llegeixin més".

Guillermo Díaz s'ha mofat aquest dijous, durant el debat en comissió del projecte de pressupostos generals del 2018, que Torra ocupi el lloc del 131è president dels catalans i no el "número 10", perquè entén que la Generalitat comença a partir de la Segona República amb Francesc Macià.

"Com a gran 'fake new', celebren l'elecció del 131è president de la Generalitat. Suposo que en aquesta llista deuen haver comptat o Conan. És com si per comptar els presidents del govern d'Espanya suméssim el Capitán Trueno", ha dit en to burlesc Díaz.

D'altra banda, també ha assegurat que el referèndum de l'1-O va ser fake i que aquest va resultar en una República també fake.





Aquest es el nivell intel·lectual dels diputats de Ciudadanos al Congreso , normalment la ignorància et fa perdre la vergonya . C’s es realment el partit “fake” de la política espanyola #PGE18 #congreso pic.twitter.com/HXGntaT65v — Ferran Bel i Accensi (@Ferran_Bel) 17 de maig de 2018

Guillermo Díaz és conegut pels seus



Nuestro diputado malagueño @GuillermoDiazCs homenajeando al gran Chiquito de la Calzada en la comisión de cultura en el Congreso. pic.twitter.com/mhuzTHXkMq — Benito Ruiz (@benitoruizCs) 29 de novembre de 2017 Guillermo Díaz és conegut pels seus discursos polèmics . És el mateix que va fer unes declaracions amb referències humorístiques del mort Chiquito el passat mes de novembre mentre parlava de la conquesta espanyola a Amèrica. Les declaracions de Díaz han indignat molt als representants d'En Comú Podem i del PDECat a la comissió de pressupostos, que han titllat les paraules de "mostra d'ignorància" i han aconsellat als d'Albert Rivera que "estudiïn més" i que no confonguin les 'fake news' amb la història, segons recull Europa Press.

