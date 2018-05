El Gobierno amenaça amb actuacions si Torra nomena consellers als empresonats

Última actualització Divendres, 18 de maig de 2018 16:00 h

Méndez de Vigo diu que suposaria "augmentar la tensió" i demana un Govern "viable i real" per obrir "una nova etapa de diàleg"

Redacció | El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, avisa que actuaran si el president, Quim Torra, aprofita la visita a les presons dilluns per nomenar consellers alguns dels empresonats. Méndez de Vigo ha evitat avançar quin és el pla de la Moncloa –"no vull parlar d'hipòtesis", al·lega- però avisa que si prenen possessió des de la presó actuaran. Segons el govern espanyol, hauria de ser el jutge qui autoritzés els presos a anar a prendre possessió del càrrec.

Tanmateix, demana aplicar el "sentit comú". "Volem un govern viable i real, el millor lloc no és estar a la presó", apunta. A més, envia un missatge a Torra i diu que si actua en aquest sentit la lectura de la Moncloa serà que vol "augmentar la tensió". Per contra, Méndez de Vigo defensa que la voluntat del govern espanyol és la d'obrir "una nova etapa" a Catalunya i tornar a apostar pel diàleg "sense data de caducitat i dins de la llei". També ha confirmat que Rajoy encara no ha rebut cap carta de Torra i apunta que la reunió entre els dos presidents s'hauria de fer un cop ja hagi designat els seus consellers.



Ja hi ha resposta de la Moncloa a la possibilitat que Torra aprofiti la visita a les presons dilluns per restituir algun dels consellers empresonats. El diputat de JxCat Francesc de Dalmases ha assegurat en una entrevista a 'La Xarxa' la llei preveu que l'acte de presa de possessió sigui efectiu si és davant del president, però que no obliga a que es faci físicament en un lloc determinat. Tant Rull com Turull estarien disposats a acceptar ser restituïts i aquest matí han fet una piulada apuntant que els seus drets polítics "estan intactes".

Méndez de Vigo s'ha mostrat reticent a explicar què faran si, finalment, aquesta situació es produeix durant la visita prevista per dilluns a tots els empresonats del procés. Ara bé, davant la insistència dels periodistes, ha assegurat que si es produeix aquest escenari el govern espanyol actuarà. A més, ha assenyalat que si Torra opta per aquesta via estarà enviant un missatge a la Moncloa de voler "augmentar la tensió".

El Suprem ho pot frenar

Tanmateix, ha insistit en mostrar-se dialogant amb el nou president i ha ofert obrir "una nova etapa de diàleg sense data de caducitat però dins de la llei". Ha apel·lat al "sentit comú" i ha dit que un conseller a la presó no pot exercir les responsabilitats del càrrec. "Això factualment no és possible, volem un Govern viable i real, el millor lloc no és estar a la presó", ha manifestat. Ha concretat que, si la "hipòtesis" de voler-los fer consellers es fer realitat, hauria de ser el jutge qui li permetés sortir per anar, físicament, a prendre possessió del càrrec.

El Suprem té l'opció de suspendre els diputats empresonats un cop la interlocutòria de processament sigui ferma. Ho faria en base a l'article 384 bis, que recull que un cop sigui ferm el processament, els càrrecs públics que estan en presó preventiva per rebel·lió queden suspesos mentre duri la situació de presó. Això deixaria fora del Parlament Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Jordi Sànchez i Oriol Junqueras. Només falta que la sala d'apel·lació resolgui els recursos presentats per les defenses de tots d'ells i, si els rebutja, els processaments ja seran ferms. Per tant, tots poden quedar suspesos en els propers dies i no podrien assumir cap càrrec públic, tampoc el de conseller (per al qual no cal ser diputat).

D'altra banda, fonts de Moncloa han confirmat que Rajoy no ha rebut cap carta del president Torra. El president va assegurar que seria de les primeres coses que faria i que a la carta li sol·licitaria cita per reunir-se. Des de la Moncloa apunten que aquesta trobada entre els dos presidents s'hauria de produir quan ja s'hagi configurat el Govern.

Obert a estudiar propostes de PSOE i Cs

D'altra banda, Méndez de Vigo ha criticat l'acte de presa de possessió de Torra perquè "degrada" la institució. "La presa de possessió no era la que mereixia, era degradada possiblement pel paper que s'atribueix de custodi", ha manifestat.

El portaveu del govern ha assegurat que estudiaran mesures proposades pel PSOE i per Cs. Per una banda, la dels socialistes demana legislar les fórmules com s'ha de prendre possessió d'un càrrec. El secretari general, Pedro Sánchez, ha demanat regular-ho i Méndez de Vigo avança que hauria de tenir rang de llei, per tal que s'apliqués a tot l'Estat.

També ha dit que analitzaran la proposta de Cs, que demana que persones que estan "fugides de la justícia" no puguin ser candidats a eleccions.

