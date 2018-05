Sánchez acusa Torra de portar el racisme i la xenofòbia a l'Estat

Última actualització Divendres, 18 de maig de 2018 16:30 h

Creu que els independentistes han arribat al Palau de la Generalitat per l‘auge de moviments populistes i reaccionaris com el que passa a Europa

Redacció | El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha carregat durament aquest divendres contra el nou president de la Generalitat, Quim Torra. En roda de premsa des d’Extremadura, el socialista ha assegurat que Torra és “ni més ni menys que el Le Pen de la política espanyola”.

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, durant la seva intervenció a la Festa de la Rosa de l'Alt Aragó

Sánchez ha considerat que a Espanya no s'havia "materialitzat el racisme i la xenofòbia a conseqüència de la crisi, com sí que havia passat a altres països europeus" fins que "ha arribat Torra". I per això, avisat que els socialistes "estaran enfront dels seus postulats i les seves polítiques".

El líder del PSOE ha explicat que "entén i comparteix" que molts ciutadans estiguin "tips de la crisi territorial i de la qüestió de Catalunya". Però ha demanat que "siguin conscients de la gravetat de la situació i de què solucionar-ho exigirà temps i esforç de tots els governs, no només del d'avui".

I és que per a Sánchez, el que ha portat a Torra i els independentistes al Palau de la Generalitat respon "al mateix que passa a Europa, a l'auge de moviments populistes i reaccionaris".

Per tot això, ha assegurat que els socialistes "garantiran" els drets i llibertats dels catalans "en el moment que siguin mínimament qüestionades per un president que representa tot el contrari als valors constitucionals i inclús als europeus".

Presa de possessió no lleial

El líder del PSOE, a més, ha criticat que Torra prengués possessió del seu càrrec en una cerimònia com la que va tenir, sense la presència ni la referència a la Constitució, la bandera espanyola o la imatge del rei Felip VI.

"La lleialtat constitucional s'ha de veure també en la presa de possessió de qualsevol càrrec al capdavant de les institucions de tot l'Estat. Hi ha persones que es valen de la seva posició per no ser lleials amb la Constitució i les institucions.

El que hem de fer és posar ordre i reglar un ritual que en democràcia és vital, sobretot després del que hem vist amb Torra", ha sentenciat Sánchez.

