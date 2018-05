Les bosses de plàstic caducaran l'any 2021

18 de maig de 2018, 18.35 h

El diari Tageszeitung de Berlín ha carregat amb duresa contra l'estratègia de tensió que estan seguint el govern i els partits espanyols amb Catalunya. Després d'assegurar que l'aplicació del 155 no ha servit per arreglar la situació, el rotatiu ha advertit que "la pressió està creant més contrapressió".



En comptes d'obrir negociacions -i per tant fer política- es va recolzar primer en una brutal operació policial l'1 d'octubre i després en el poder judicial", lamenta. Afirma que ... Llegir més