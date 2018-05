[Vídeo] Un fundador de C's defensa a TVE que l'Estat estomaqués ''senyores grans'' l'1-O

Última actualització Divendres, 18 de maig de 2018 17:00 h

Arcadi Espada diu que els votants van rebre "un petit percentatge de la violència legítima a la qual un Estat té dret "

Redacció| Arcadi Espada torna a aixecar polseguera en una de les seves intervencions públiques, al programa 'El debate de la 1' de TVE, on justifica la brutalitat de la policia espanyola contra els votants durant el referèndum de l'1 d'octubre.







Arcadi Espada: "Si se saltan la ley, el Estado reaccionará aporreando a señoras mayores" pic.twitter.com/lDAxB18Yzk — Bernat Castro (@Berlustinho) 18 de maig de 2018

"Si pretenen assaltar la democràcia com van intentar fer-ho aquesta tardor, l'Estat reaccionarà, no hi tingui cap dubte", diu el fundador de Ciudadanos al diputat del PDeCAT al Congrés, Sergi Miquel. "Estomacant senyores grans?", li qüestiona ell, i Espada no té cap mena de vergonya per contestar-li que si. I afegeix: "o a tot aquell que se salti la llei".Per si fos poc, Arcadi afegeix llenya al foc negant la xifra de ferits de l'1-O (més de 1.000 persones, segons el Govern) i la titlla de 'fake new'. Segons ell, la policia espanyola "va tenir una actuació modèlica" i els votants "van rebre un petit percentatge de la violència legítima a la qual un Estat té dret ".