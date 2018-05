'The Guardian' il·lustra una notícia sobre corrupció del PP a Europa amb una fotografia on apareix Felip VI

Última actualització Divendres, 18 de maig de 2018 18:00 h

Es fa ressò de la inhabilitació per 10 anys al senador Pedro Agramunt per part del Consell d'Europa

Redacció| El diari britànic 'The Guardian' va fer-se ressò, aquest dimecres, de la inhabilitació per 10 anys al senador del PP espanyol Pedro Agramunt per part del Consell d'Europa. En l'article, que parla del càstig a Agramunt per haver-se involucrat en activitats de naturalesa corruptiva durant anys a favor d'Azerbaidjan, apunten a un cas de "corrupció" i "frau electoral"; però el que realment sorprèn és la imatge que han triat per il·lustrar-lo: Agramunt donant la mà al rei espanyol, Felip VI, ambdós amb un gran somriure a la cara. I és que, davant això, sorgeix el plantejament necessari sobre el perquè la premsa internacional relaciona corrupció, PP i monarquia a Espanya.











D'altra banda, el Gobierno de Mariano Rajoy hauria de preocupar-se sobre el fet que el diari britànic aprofiti la notícia per remarcar els casos de corrupció en que s'ha vist involucrat el PP al llarg dels anys. 'The Guardian' explica que Agramunt ha rebut el suport del "partit conservador que governa a Espanya, que es troba sumit en escàndols domèstics de corrupció" i destaca que "hagi ignorat les crides a dimitir" tot i l'escàndol i el "càstig sense precedents". Es veu que no coneixen gaire bé com funciona la política espanyola.El diari britànic recorda, a més, quan Mariano Rajoy es va convertir en el primer president espanyol en el càrrec que havia de declarar per un cas de corrupció i s'estranyen que Ranjoy, "que va ser vicesecretari general del PP entre 1990 i 2003", afirmés no saber res d'un suposat finançament il·legal del seu partit.