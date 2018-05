Lamela va acusar un grup anarquista vegà de terrorisme i de voler fer atemptats amb productes de neteja i brou de llombarda

Última actualització Divendres, 18 de maig de 2018 18:45 h

El fiscal desinfla ara la seva acusació, però segueix demanant dos anys de presó per veure enaltiment en tuits sobre Goku o el filòsof Marcuse

Redacció| La jutgessa de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, va acusar -el novembre de 2016- membres d'un grup anarquista vegà (sis joves d'entre 19 i 23 anys, detinguts el 2015 per la Policia Nacional) de ser un grup terrorista que emmagatzemava explosius i hauria atacat sucursals bancàries. Lamela -que també va ser l'encarregada d'iniciar la persecució judicial a l'independentisme, empresonant els primers presos polítics del procés, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart- atribuïa a cadascun dels joves delictes que sumaven fins a 35 anys de presó.

Es tracta de 12 missatges del web del grup i 19 tuits del seu compte de Twitter, la majoria consignes genèriques que sol usar l'anarquisme contra l'Estat (“Arderán vuestros cajeros”, “Muerte al capital”, “Capitalismo asesino” o "Vuestro veneno no quemará nuestro interior. Nuestro interior quemará vuestro veneno. Destruye todas sus mentiras"); així com un tuit que simplement cita a un famós personatge de la sèrie manga Dragon Ball ("Goku vive, la lucha sigue") o una cita del filòsof de l'Escola de Frankfurt, Herbert Marcuse. El fet que alguns dels seus missatges a la xarxa estiguessin acompanyats de fotografies de sucursals bancàries atacades va servir a Lamela per acusar-los d'haver perpetrat els atacs, cosa que ara s'ha desestimat. També destaca una publicació per la qual se'ls inculpa en que simplement visibilitzen que l'empresa FALKEN S.A "provee de material antidisturbios al estado español".



D'altra banda, s'assenyalen vídeos penjats a Youtube que atribueixen al col·lectiu, com un documental on apareixen tres persones que defensen l'ús de la força contra la repressió amb la cara tapada i la veu distorsionada i que els informes policials identifiquen (amb tot) amb tres dels detinguts i dos videomuntatges més amb imatges de protestes i consignes anarquistes.

L'argumentació de Lamela en aquest cas ha estat tan surrealista com en el dels 'Jordis'. Segons va avançar 'El País', les seves acusacions es basaven en "escasses i dubtoses proves", com el fet que es trobessin productes de neteja i brou de llombarda a casa d'algun dels acusats i que ella ho interpretés com un indici que estaven preparant explosius. Ara, després que un dels detinguts hagi passat un any i quatre mesos empresonat, explica 'El País' que la Fiscalia de l'Audiència Nacional ha desmuntat el relat de Lamela en no considerar "acreditat" que els joves ataquessin bancs o tinguessin res a veure amb explosius. Això sí, el ministeri públic demana dos anys de presó per enaltiment del terrorisme en referència a tuits i vídeos del grup en xarxes socials.