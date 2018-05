El cantant d'Ebri Knight demana que hi hagi ''conseqüències'' en censurar-se un concert pel seu ''missatge polític''

Última actualització Divendres, 18 de maig de 2018 19:15 h

Havien de tocar demà a València, juntament amb Herba Negra

Redacció| "La setmana vinent estudiarem les accions legals que puguem emprendre, perquè és un cas claríssim de discriminació per motius polítics i creiem que en democràcia això s’ha de poder denunciar i perseguir. Esperem que això tingui conseqüències". Aquesta és la resposta del grup Ebri Knight davant el fet que el representant de Heineken a València i la gerència de la sala Amstel Art hagin cancel·lat un concert seu juntament amb Herba Negra previst per demà en voler censurar missatges de caràcter polític.





En una entrevista amb 'Vilaweb', el cantant de la formació, Arnau Aymerich, ha qualificat el seu com "un cas petit i lleu" en comparació amb "tot el que està passant a la resta de l’estat espanyol". En aquest sentit, ha mostrat la seva solidaritat amb "els companys músics que estan esperant per entrar a la presó", com el raper Valtònyc, "a punt d’entrar a la presó pel mateix motiu, però evidentment amb conseqüències molt més devastadores".Sobre el motiu de la cancel·lació del seu concert, Aymerich ha apuntat que imagina que "algú que remena les cireres s’ha adonat que el grup té unes connotacions i un missatge polític que no li agrada" i ha criticat que "la decisió de cancel·lar el concert l’han pres abans que donéssim cap resposta". Preguntats sobre Heineken, ha demanat que "l’empresa es posicioni i tinguin alguna cosa a dir", però també ha dit entendre que "no és la culpable d’aquesta situació" ja que "és l’última responsable de la gerència de la sala, però segur que hi ha una persona, un càrrec intermedi, que tindrà alguna cosa a dir més enllà del que ha fet"."Estem emprenyats perquè hagi passat això. Però també estem animats perquè hem rebut moltes mostres de suport i segur que tornarem tard o d’hora a València", ha assegurat.