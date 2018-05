Els tuits de Le Pen que ensorren Pedro Sánchez per equiparar-lo amb Torra

"Espanya, una, grande libre", va escriure Le Pen el 30 d'octubre de 2017, poc després del referèndum de l'1-O i en referència al lema franquista. El 22 d'octubre del mateix any, havia publicat un altre missatge via Twitter acusant "els independentistes catalans" d'obrir "la capsa de Pandora" que "amenaça de desintegració d'Europa"; argument que també ha esgrimit en algunes ocasions partits unionistes.A continuació, podeu veure els tuits:

Si Le Pen fos español votaria C s. Potser fins i tot aniria a les seves llistes!!! pic.twitter.com/LqXFbHtXPP

