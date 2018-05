C's calca el discurs de la ultradreta per negar que Torra sigui el 131è president de la Generalitat

Última actualització Dissabte, 19 de maig de 2018 05:00 h

A Historiadors de Catalunya, que es vincula a l'organització d'extrema dreta Somatemps, comparteixen les idees de la formació taronja

Redacció| "Des d'Historiadors de Catalunya afirmem que el recentment nomenat president de la Generalitat és el número 10 i no el 131 com ens fan creure". Aquest és el missatge que va publicar -aquest dijous, via Twitter- 'Historiadors de Catalunya', qualificat pel fotoperiodista especialitzat en moviments nacionals i d'ultradreta a Catalunya, Jordi Borràs, com un "xiringuito de revisionistes". Aquestes, les paraules del diputat de Ciudadanos per Màlaga al Congrés, Guillermo Díaz, que entén que la Generalitat neix a partir de la Segona República, amb Francesc Macià: "Com a gran 'fake new', celebren l'elecció del 131è president de la Generalitat. Suposo que en aquesta llista deuen haver comptat o Conan. És com si per comptar els presidents del govern d'Espanya suméssim el Capitán Trueno". El discurs és calcat.

Doncs, segons ha denunciat Borràs via Twitter, qui hi ha al darrere d'Historiadors de Catalunya és Òscar Uceda, de Societat Civil Catalana. "Un individu que participa d’actes i conferències d’una organització ultradretana com Somatemps, que està dirigida per un neonazi anomenat Josep Alsina", ha advertit el fotoperiodista. Com a prova gràfica, ha publicat diverses fotografies d'Uceda participant en actes de Somatemps que -ha dit- és "una organització (cofundadora de SCC) que qualifica els nazis de la División Azul d’herois".