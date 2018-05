Portades: L'amenaça de Rajoy a Torra centra l'atenció informativa

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

19 de maig de 2018, 10.23 h







L'ESTUPPIDESA CRÒNICA del feixisme franquista ePPanyó , no se n'acaba de sortir de la recepta de sempre: reprimir, castigar, multar , empresonar i fer el xulet barat de taberna, demostrant els seus ACLAPARADORS COMPLEXOS D'INFERIORITAT.





Són tan deprimidament obtusos que no se n'adonen que una actitud així no es pot mantenir indefinidament, i que amb ella no aconseguiran mai de la vida atraure la voluntat del poble català.





Ells només ES CAGUEN DE POR pensant que sense Catalunya ... Llegir més