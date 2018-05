Tardà no tolera la deriva reaccionària de Pedro Sánchez: ''S'ha de ser un miserable políticament''

No hi ha cap vot

"Cal ser molt miserable políticament per a voler embrutar la cultura antifeixista i el republicanisme independentista d'Esquerra amb declaracions insultants i instant a intensificar la repressió" ha asseverat Tardà que, tot i l'actitud socialista, ha defensat l'aposta "imprescindible" del diàleg amb el constitucionalisme de tradició catalanista "que representa el PSC per tal de defensar les causes comunes, entre les quals el model educatiu català i la immersió".