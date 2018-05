El Parlament Europeu demanarà explicacions per escrit al Gobierno per la manipulació de RTVE per casos com l'ocultació de l'Operació Catalunya

Última actualització Dissabte, 19 de maig de 2018 12:15 h

La denúncia del Consell d'Informatius arriba a la Comissió de Peticions, que exigeix a l'executiu que s'expliqui

Redacció | "Si no li agrada TVE, canviï de canal", així va respondre el ministre d'Hisenda, Cristobal Montoro a les acusacions de manipulació que es varen sentir al Congreso quan les denúncies dels treballadors varen arribar a la cambra.

Agradi o no, la realitat no es pot manipular com la informació que sovint exposa RTVE i la lluita dels treballadors del mitjà públic ha arribat a Europa, al Parlament Europeu. Davant les proves i exemples de manipulació i censura que han denunciat des del Consell d'Informatius de TVE a la Comissió de Peticions l'Eurocambra no ha pogut fer cap altra cosa que demanar explicacions, i per escrit, a l'executiu de Rajoy.

En només cinc minuts d'exposició, els treballadors varen convèncer els membres de la comissió perquè s'investigui el funcionament de TVE i les denúncies "d'indefensió" manifestades pels treballadors de la ràdio i televisió públiques espanyoles que aquestes últimes setmanes estan fent visible el seu malestar vestint de negre cada divendres.

Els casos mostrats pel Consell d'Informatius són molt explícits, el de la no emissió de la compareixença del presidente Rajoy com a testimoni del cas Gürtel -únic mitjà de l'Estat que no ho va emetre-, un dossier amb l'argumentari per "netejar la imatge" de Rajoy i la censura de les gravacions de l'Operació Catalunya del ministre Jorge Fernández Díaz són els tres episodis que han motivat al Parlament Europeu a demanar explicacions al Gobierno.