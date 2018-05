La Policia Nacional, en descomposició a Catalunya: 600 agents han marxat pel buit social

Última actualització Dissabte, 19 de maig de 2018 13:15 h

Els policies han demanat el trasllat davant el rebuig a l'actuació repressiva de l'1-O

Redacció | La repressió policial i el 155 no s'oblida entre els ciutadans d'aquest país. Les escenes de violència gratuïta contra ciutadans que el passat 1 d'octubre varen anar a votar per exercir el seu dret d'expressió democràtica ha provocat que molts agents de la Policia Nacional hagin demanat el trasllat.

Des de la repressió dels fets d'octubre fins avui, 560 agents han decidit marxat de Catalunya i ser destinats a altres territoris de l'Estat espanyol. Segons relaten alguns agents a mitjans unionistes, la situació és de buit social a l'hora de teixir relacions amb gent fora del cos policial.

Un dels testimonis, que banalitza el terrorisme afirmant que la situació a Catalunya "a vegades és pitjor que la que hi havia al País Basc amb ETA" perquè, sosté, "allà sabies que era ETA i aquí és tota una societat", lamenta el rebuig que genera entre els catalans el cos policial: Hi ha llocs on et fan el buit, però hi ha diferències entre Barcelona o Badalona amb Cambrils o Premià de Mar. Entre Tabarnia i Tractòria".