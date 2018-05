L'ANC pressiona per reformar la llei de presidència amb el nou Govern i investir Puigdemont

Última actualització Dissabte, 19 de maig de 2018 16:15 h

Paluzie recorda, "ens han dit que farien una investidura provisional, que seria una presidència provisional, que era un Govern provisional"

Redacció | La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha recordat en una entrevista a Europa Press que la presidència de Quim Torra és "provisional" i cal tirar endavant en un espai de temps "breu" la reforma del reglament del Parlament que permeti la investidura a distància del president Puigdemont.

"Com ANC pensem que el que haurien de posar-se a fer ja després de la constitució del Govern és engegar la comissió del reglament, que és el que facilitaria la investidura de Puigdemont i seria absolutament legal", assegura Paluzie, que considera que seguir aquest procediment "seria coherent amb el que ens han dit, una investidura provisional, que seria una presidència provisional, que era un Govern provisional, per la qual cosa el lògic seria iniciar ja els tràmits per a reprendre la investidura de l'expresident".

Aquesta comissió de reglament, que no es podia activar sense tenir un Govern, tindrà davant l'oposició del Tribunal Constitucional, ja que la Llei de la Presidència per a investir a Puigdemont a distància està suspesa pel TC. Tanmateix, assegura la presidenta de l'ANC, el tribunal acabarà determinant que només cal canviar el reglament, no la llei: "No és antiestatutari fer una investidura telemàtica; són mètodes d'elecció, de participació i de decisió propis d'una societat que evoluciona, i el reglament ha d'adaptar-se", conclou la líder de l'entitat independentista".