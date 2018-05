Munté demana al Govern que no repeteixi la ''ingenuïtat'' que fou creure's el Gobierno quan deia que en absència de la violència podia parlar de tot

Última actualització Dissabte, 19 de maig de 2018 15:15 h

Defensa no fixar terminis i fer una legislatura "llarga" i "estable"

Redacció | A poc a poc i amb bona lletra, la presidenta del PDeCAT i candidata del partit a les municipals de Barcelona, Neus Munté, "espera" que la legislatura del nou Govern duri més de cinc mesos.

Amb la legislatura de Junts pel Sí ben recent, l'exportaveu i consellera de Presidència del Govern creu que una del es coses "que hem après" és que "no ens podem fixar uns terminis tan asfixiants com hem fet altres vegades": "Va ser un error important deixar-nos portar per la màxima del 'tenim pressa', ja que les presses no sempre funcionen quan has d'anar reforçant una majoria, fent molta pedagogia i mesurant molt bé els passos també al ritme que la ciutadania reclama". En aquest sentit, recorda un altre error de l'independentisme, que, segons el seu criteri, va ser pecar d'ingenuïtat i creure al Govern central quan deia que "en absència de la violència es podia parlar de tot".

"Espero que sigui una legislatura més llarga que curta, si bé és cert que no tot depèn de nosaltres ni de la nostra voluntat; per tant, no hem d'obsessionar-nos com sí que hem fet en altres ocasions amb els terminis i amb les dates". La dirigent del PDeCAT defensa que és moment de "fer coses i, per a poder tirar avant accions i mesures interessants ha de durar en el temps".