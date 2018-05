[Vídeo] Iceta invoca el supremacisme: ''Ens volen fer triar entre identitat, origen i llengua''

No hi ha cap vot

Avui li ha tocat el torn a Miquel Iceta, esperonat per les paraules d'ahir de Pedro Sánchez que no va escatimar en esforços per tractar de vincular el supremacista Le Pen amb Quim Torra -una equiparació que es desmunta quan es recuperen les afirmacions del frances quan carrega contra el moviment independentista català i digué, com el 30 d'octubre de 2017, "España, una, grande, libre"-.