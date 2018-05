Turull, Rull, Comín i Puig tornen al Govern, amb Aragonès de vicepresident i Artadi com a portaveu

Última actualització Dissabte, 19 de maig de 2018 14:55 h

Ernest Maragall anirà a Exteriors, només tres dones entre els catorze membres del govern

1 ( 1 vot ) Carregant Carregant



ACN Barcelona .- El president de la Generalitat, Quim Torra, ha nomenat aquest migdia els nous membres del Consell Executiu, que inclou el nom de Toni Comin i consellers empresonats o a l'exili. Els consellers que integraran el nou Govern seran Pere Aragonès (Economia i Hisenda i vicepresident del Govern), Jordi Turull (conseller de la Presidència), Ernest Maragall (Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència), Miquel Buch (IInterior), Josep Bargalló (Ensenyament), Antoni Comín ( Salut), Josep Rull (Territori i Sostenibilitat), Lluís Puig ( Cultura), Ester Capella (Justícia), Chakir El Homrani Lesfar (Treball, Afers Socials i Famílies), Elsa Artadi (Empresa i Coneixement i portaveu), Jordi Puigneró (Polítiques Digitals i Administració Pública), Teresa Jordà (Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació)

Notícies relacionades

És la nova cara visible de la cúpula d’ERC i farà també d’home fort dels republicans al Consell Executiu assumint la vicepresidència i el departament d’Economia i Hisenda que tenia el líder d’EsquerraACN Barcelona .- Pere Aragonès serà el nou vicepresident del Govern de la Generalitat i, alhora, conseller d’Economia i Hisenda. Amb aquest nomenament, es converteix en el número dos del Consell Executiu i en l’home fort d’Esquerra dins el Govern. Després d’haver estat, durant la passada legislatura, un dels més estrets col·laboradors del seu predecessor i líder d’ERC, Oriol Junqueras, com a secretari d’Economia i fer-se càrrec de l’elaboració dels pressupostos, ara acabarà ocupant el mateix lloc i assumint les mateixes responsabilitats que el seu mentor, ara empresonat a Estremera pel cas de l’1-O. Aragonès, a més, té des de fa pocs mesos, la missió política de liderar Esquerra Republicana des de Catalunya assumint el càrrec d’adjunt a la presidència, donat que Junqueras està privat de llibertat, i que la secretària general, Marta Rovira, manté el càrrec però està a Ginebra. Amb tot plegat, Aragonès es converteix en el contrapès polític republicà al president Quim Torra i JxCat dins el Govern; una mena d’alter ego del que hauria estat Oriol Junqueras.El portaveu del Govern destituït destaca per ser proper a PuigdemontACN Barcelona .- Jordi Turull (Parets del Vallès, 1966) tornarà a ser el conseller de la Presidència de la Generalitat. Tot i estar tancat per presó preventiva a Estremera -per segona vegada-, Turull serà "restituït" al capdavant d'una conselleria clau del nou govern de Quim Torra. En l'anterior legislatura també va ser portaveu de l'executiu. Amb carnet del PDeCAT, ara és diputat de JxCat i n'és un dels líders. De fet, Turull va ser el tercer candidat de JxCat a la investidura, després dels intents d'investir Carles Puigdemont i Jordi Sànchez. El portaveu de Presidència, que també va presidir JxSí en l'anterior legislatura, va ser durant 106 dies conseller abans de l'aplicació de l'article 155, i porta 86 dies a la presó. De fet, és al Parlament on ha fet la seva carrera política en els últims 14 anys. Destaca per ser proper a Puigdemont, i va ser el número quatre de la llista de JxCat per Barcelona a les eleccions del 21-D.El nou conseller d'Interior tindrà com a principal repte refer la confiança interna i externa dels Mossos d'EsquadraACN Barcelona .- El nou conseller d'Interior, Miquel Busch (Premià de Mar, 1975), lidera dins del Partit Demòcrata (PDeCAT) el sector crític amb l'actual direcció, encapçalada per Marta Pascal. Amb llarga tradició municipalista, el procés sobiranista va començar quan ell encapçalava l'Associació Catalana de Municipis (ACM), des de la qual hi va donar ple suport. Això li va donar una projecció a nivell català més enllà de l'alcaldia de Premià de Mar, càrrec al qual va accedir el febrer del 2007 i que va deixar el passat desembre.