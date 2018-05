Millo lloa l'actuació de l'1-O i agraeix que la Guarcia Civil hagi ''retornat la democràcia i la Constitució''

Última actualització Dissabte, 19 de maig de 2018 18:15 h

El delegat del Gobierno venera el cos policial en l'acte del 174è aniversari

Agències | El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha lloat aquest dissabte la tasca de la Guardia Civil "per ajudar a retornar la democràcia, la llibertat i la constitució que alguns volien arrabassar" amb el referèndum de l'1 d'octubre

"Sense la vostra entrega, professionalitat i vocació, no hauria estat possible", ha destacat Millo durant l'acte de commemoració dels 174 anys de la creació de la Guardia Civil, alhora que ha lamentat que els agents "han suportat les condicions més difícils que un ésser humà pot suportar" a causa de la seva participació en els dispositius de seguretat relacionats amb l'1-O. El delegat del govern ha assegurat que moltes famílies de Guàrdies Civils han patit assetjaments i també ha apuntat que alguns dels seus fills han estat objecte de bullying. En aquesta línia, el tinent coronel a Catalunya, Ángel Gozalo Martín, ha lamentat que l'actuació de la Guardia Civil hagi provocat "mobilitzacions organitzades amb incidència penal, institucional, social, però també d'ordre personal i psicològic per als agents i les seves famílies".

Millo ha agraït insistentment la tasca de la Guardia Civil durant el darrer any, tant per la gestió dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils com, de forma especial, per la seva participació en els dispositius per evitar el referèndum de l'1 d'octubre. "Heu demostrat fins on arriba la vostra entrega i sacrifici per defensar les llibertats davant l'amenaça al nostre sistema", ha afirmat el delegat del govern espanyol.

Al mateix temps, Enric Millo s'ha referit a les famílies dels membres del cos destinats a Catalunya, lamentant que hagin rebut "assetjaments" i els ha volgut llençar un missatge de suport: "Han volgut trencar la convivència dels que porteu aquí gairebé tota una vida i posar en dubte la vostra professionalitat, però no ho han aconseguit ni ho faran". "No permetrem que la convivència guanyada a base d'esforç es posi en dubte per un procés que ha trencat massa coses", ha afegit.