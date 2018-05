El nou executiu català fa saltar les alarmes d’Albert Rivera

Després de donar-se a conèixer el nou Govern de Quim Torra, Rivera ha demanat aquest dissabte al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que "ha de rectificar ja" i que s'ha de "fer política aplicant el 155 de la Constitució espanyola per a garantir la unió i els drets de tots els catalans". En una piulada al seu compte de Twitter, Rivera ha manifestat que "és un error seguir mirant cap a una altra banda". En aquest context, ha carregat contra Torra per "posar de consellers a presos o fugits de la justícia al seu govern rebel".

