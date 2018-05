La Policia Nacional i la Guardia Civil es conjuren per presentar-se com les víctimes de la repressió de l'1-O

Última actualització Diumenge, 20 de maig de 2018 05:00 h

Els actes d'homenatge i els testimonis dels agents constaten l'interès per equiparar el País Basc d'ETA amb la Catalunya d'avui

@JoanSole_ | Victimitzar l'agressor, aquesta és la premissa amb la qual treballen la Policia Nacional i la Guardia Civil per justificar la seva actuació repressiva durant el referèndum de l'1 d'octubre.

Si algú de l'executiu espanyol creia que els fets de l'1-O quedarien com una anècdota a peu de pàgina dels llibres d'història, s'equivocava. És un dia que durarà anys, impossible d'oblidar. Les escenes de violència gratuïta, repressió i agressió durant la jornada del referèndum quedarà en la memòria de la majoria de catalans que durant el dia foren testimonis de la violència de l'Estat per frenar un projecte polític.

Manca de legitimitat d'aquests dos cosos a Catalunya és molt visible, tant és així que els mateixos agents ho expliquen en l'ampli ventall de mitjans de caràcter unionista que intenta netejar la imatge dels qui varen carregar sense contemplacions contra tota mena d'individu que intentés votar. Ahir al diari nacionalista Voz Populi es podia llegir com un agent de la Nacional denunciava el "buit social" amb el qual vivia a Barcelona. Ell, que distingia Catalunya entre "Tabarnia i Tractoria", no entenia el motiu pel qual ara no gaudeix del prestigi que abans podia tenir com agent de la Policia Nacional: "la situació a Catalunya a vegades és pitjor que la que hi havia al País Basc amb ETA, perquè allà sabies que era ETA i aquí és tota una societat".

Aquesta anàlisi, que exclou el factor de la repressió com a motiu central d'aquesta deslegitimitat social -tot i que no fou només la repressió de l'1-O, també van ser els càntics d'"A por ello" en els autocars o els crits de "Que nos dejen actuar" que dirigien contra els independentistes que es manifestaven- és també compartida per la Guardia Civil. Ahir, en el 174è aniversari de la fundació d'aquesta institució el delegat del Gobierno, Enric Millo, va aprofitar per lloar l'actuació de l'1-O que va ajudar "retornar la democràcia, la llibertat i la constitució que alguns volien arrabassar" i defensar la càrrega emocional i familiar que pateixen pel fet de ser agents.

Victimitzar l'agressor és l'objectiu mediàtic que, acompanyat de la campanya contra el nou executiu català, intentarà netejar les escenes impossibles d'esborrar de repressió que varen protagonitzar durant la celebració del referèndum.