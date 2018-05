Torra prepara una ofensiva diplomàtica per internacionalitzar la situació dels presos i els exiliats polítics

Torra assegura que l'etapa que enceta el Govern implicarà resoldre la situació dels presos: "El punt més greu de l'excepcionalitat del país és aquest. De debò, normalitzar que aquest país té presos polítics, que senzillament van fer el que els hi vam demanar que fessin... És que jo els hi vaig demanar que ho fessin, perquè jo els vaig votar perquè fessin un referèndum".

En una entrevista publicada a El Punt Avui, Torra anuncia que dimarts, després de visitar dilluns els presos polítics, enviarà a tots els caps d'estat un report de la situació en què es troba Catalunya, amb presos polítics i els exiliats. Un document que rebran tots els caps d'Estat de la Unió Europea i servirà per demanar "complicitat, comprensió, diàleg... Per posar-me a la seva disposició, perquè només ens en sortirem parlant, portant tot això a la política una altra vegada".

