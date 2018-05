Colau tem que les municipals se centrin en el debat nacional amb llistes unitàries

Última actualització Diumenge, 20 de maig de 2018 11:20 h

L'alcaldessa s'oposarà a "qualsevol intent d'instrumentalització" i apunta a "divisions internes" en l'independentisme

Redacció | Resta poc més d'un any per les eleccions municipals. Amb una legislatura marcada pel bloqueig i sense grans reformes, Colau esperona els candidats a no centrar el debat en la qüestió nacional.

En una entrevista a La Vanguardia, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha avisat que s'"oposarà" a "qualsevol intent d'instrumentalització o de traslladar el bloqueig i la confrontació de l'àmbit nacional al municipal". En aquest sentit, afegeix, "crec que els barcelonins i les barcelonines tenen molt amor propi cap a la seva ciutat i no permetran que s'instrumentalitzi la ciutat amb altres temes".

Amb el record dels resultats electorals del 21 de desembre, amb la victòria de Ciutadans i amb les llistes republicanes molt per davant de la dels comuns, Colau ha intentat frenar qualsevol llista unitària independentista assegurant que el moviment es troba en un moment "complicat": "Tenen divisió interna, hem sentit a parlar més de noms i sigles que no de projectes",

L'aposta per fer llistes unitàries és un mal de cap per a l'alcaldessa, que no ha dubtat en carregar contra Graupera i Manuel Valls (C's) perquè "tenen en comú que pretenen situar el debat municipal en clau nacional, no han dit pràcticament res sobre Barcelona en les seves intervencions".