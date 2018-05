Rajoy busca el xoc contra la Generalitat pels consellers, Torra respon: ‘’Tenen els drets polítics intactes’’

Última actualització Diumenge, 20 de maig de 2018 12:20 h

El president del Gobierno acorda amb Sánchez i Rivera mantenir el 155 i buscar l’enfrontament

El president de la Generalitat, Quim Torra, assegura que Jordi Turull i Josep Rull "tenen els drets polítics intactes" i confia que el jutge els concedirà el permís per sortir de la presó i prendre possessió del càrrec de consellers de Presidència i de Territori i Sostenibilitat.

Torra insisteix en la legitimitat de poder restituir-los com a consellers i es mostra expectant vers la reacció del govern espanyol. Alhora, també assegura que Toni Comín i Lluís Puig podran assumir els càrrecs de consellers de Salut i Cultura des de Brussel·les, si bé no detalla quin mecanisme s'utilitzarà. "Mereixen ser consellers. És el mínim rescabalament moral que podíem fer a figures de prestigi com ells", afirma Torra en referència als quatre nomenaments. D'altra banda, el president també anuncia que aquesta setmana entrant enviarà un escrit als caps d'estat europeus per demanar-los "complicitat" en la resolució del conflicte entre Catalunya i Espanya.

Torra emplaça el govern espanyol a reaccionar vers un nomenament que assegura que s’emmarca en la “pulcritud democràtica” i afirma que, amb la llei a la mà, “hauria de ser factible” que Turull, Rull, Comín i Puig prenguessin possessió del càrrec. Ara bé, el president també demana “prudència” a l’espera de quin sigui el proper pas de l’estat, i recorda que setmanes enrere el jutge va impedir la sortida de presó de Jordi Sánchez per presentar-se com a candidat a la Generalitat. Si hi tornés a haver un impediment, Torra creu que serviria per “contrastar els nuls estàndards democràtics de l’estat” i assegura que això “pot ajudar, cas a cas, a acabar guanyant el cas complert”.

Un cop nomenats els consellers, amb la presa de possessió programada per al pròxim dimecres i amb la confiança que els consellers empresonats podran assistir-hi, el president de la Generalitat augura que l’aplicació de l’article 155 de la Constitució “s’aixecarà automàticament”. Torra ho argumenta recordant la celebració de les eleccions convocades per l’estat espanyol i assegura que totes les condicions imposades per l’article 155 “s’estan complint escrupolosament”. “Ens sembla inimaginable que no s’aixequi la seva aplicació i, si l’Estat no ho fa, estarà infringint el decret del Senat i això seria una crisi institucional considerable”, adverteix.