Pedro Sánchez amenaça la Generalitat: ''El 155 sempre serà dur, veurem si val intervenir els mitjans públics i l'Educació''

... hasta 1931 no fueron tratados nunca de “presidentes”: “Para las épocas medieval y moderna no se habla de presidentes, sino del diputado eclesiástico de más preeminencia, que presidía los actos oficiales... ... ... ... ... En realidad, desde el primero en la lista, Berenguer de Cruïlles (1359), hasta el 121, Josep de Vilamala (1714), no fueron tratados nunca como presidentes, sino como diputados eclesiásticos de la Diputación del General”... ... ... ... ... ... ... ... ... En realidad, desde el primero en la lista, Berenguer de Cruïlles (1359), hasta el 121, Josep de Vilamala (1714), no fueron tratados nunca como presidentes, sino como diputados eclesiásticos de la Diputación del General”... ... ... ... ...

20 de maig de 2018, 14.18 h

#5 ...Letra de Marta Sánchez para el HIMNO de ESPAÑA :



Vuelvo a casa, a mi amada tierra,



la que vio nacer un corazón aquí.



Hoy te canto, para decirte cuanto orgullo hay en mi,



por eso resistí.



Crece mi amor cada vez que me voy,



pero no olvides que sin ti no sé vivir.



Rojo, amarillo, colores que brillan en mi corazón



y no pido perdón.



Grande España, a Dios le doy las gracias por nacer aquí,



honrarte hasta el fin.



Como tu hija llevaré ese honor,



llenar cada rincón con tus ... Llegir més